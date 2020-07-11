«Стоун теперь свободный человек!»: Трамп смягчил наказание своему бывшему советнику

11 Июль 2020 2020-07-11T07:04:11+03:00

Ранее соратника президента США приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за ложные показания конгрессу

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В пятницу, 10 июля, президент США Дональд Трамп подписал указ, которым смягчил наказание своему бывшему советнику Роджеру Стоуну, ранее приговоренному за ложные показания конгрессу по делу о приписываемом России вымышленном «вмешательстве» в американские выборы 2016 года.

«Роджер Стоун теперь свободный человек!» - говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

Отмечается, что президент решил смягчить приговор своему экс-помощнику «в свете вопиющих фактов и обстоятельств, связанных с его несправедливым преследованием, арестом и судебным процессом». При этом судимость со Стоуна не снимается, но сидеть в тюрьме, как следует из заявления Белого дома, ему не придется. Правда, на сколько именно Трамп «скостил» срок, не уточняется.

Вашингтонская администрация подчеркивает, что Стоун «стал жертвой фальшивки» о вымышленных связях предвыборного штаба республиканца с Россией, «которую левые силы и их союзники продвигали годами с целью подорвать президентство Трампа».

«Никакого сговора между штабом или администрацией Трампа и Россией не было», - продолжает Белый дом.

Администрация уверена, что занимавшиеся делом Стоуна прокуроры искали доказательства «сговора», а иак как этих доказательств не существует, «они предъявили ему обвинения в связи с поведением во время расследования». Кроме того, говорится, что заключение подвергло бы риску и без того слабое здоровье 67-летнего Стоуна.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в феврале суд приговорил экс-советника Трампа к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и свидетелям.

ИСТОЧНИК KP.RU