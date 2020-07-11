Последние новости на утро 11 июля 2020: В России предложили провести деноминацию рубля

11 Июль 2020 2020-07-11T07:10:47+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 11 июля 2020 года

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Глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев выступил с предложением провести деноминацию российского рубля в 100 раз. По мнению эксперта, это позволит вернуть в обращению копейку. При этом курс доллара, по словам Разуваева, будет составлять 70 копеек. Деноминация также поможет укрепить доверие к рублю.

Ранее в Банке России заявили, что объём наличных денег в обращении достиг на 1 июля рекордного значения в 12,42 триллиона рублей, увеличившись за июль на 3,5%. Экономист объяснил рост наличных в обращении россиян тем, что увеличилось число предприятий, выдающих заработную плату неофициально.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU