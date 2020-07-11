2020-07-11T08:41:41+03:00
Общество

Центр Хабаровска полностью парализован из-за митинга в поддержку арестованного Сергея Фургала

Суд арестовал губернатора Хабаровского края до 9 сентября
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Центр Хабаровска полностью парализован из-за митинга в поддержку арестованного ФургалаЦентр Хабаровска полностью парализован из-за митинга в поддержку арестованного ФургалаФото: Владимир ВОРСОБИН
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После ареста и отправки в Москву губернатора Хабаровского Сергея Фургала, жители Хабаровска вышли на улицы с лозунгами «свободу Фургалу».

Жители Хабаровск вышли на улицы с лозунгами «свободу Фургалу» Фото: Владимир ВОРСОБИН

Жители Хабаровск вышли на улицы с лозунгами «свободу Фургалу»Фото: Владимир ВОРСОБИН

Напомним, что главу Хабаровского края задержали чуть больше суток назад прямо у здания администрации края, после чего его сразу же доставили в Москву в Главное следственное управление СК РФ.

Как передает спецкор «КП» Владимир Ворсобин, на третий день задержания Фургала к 11.30 по местному времени у площади Ленина собралась первая тысяча человек, а через 15 минут митинг с лозунгами «свободу Фургалу» вырос вдвое, еще через 15 минут колонна пошла в город. Полиция не стала никак препятствовать движению людей. Через полчаса центр города был полностью парализован, и десятки тысяч шли по магистралям с криками «Свободу!».

Десятки тысяч шли по магистралям с криками «Свободу!». Фото: Владимир ВОРСОБИН

Десятки тысяч шли по магистралям с криками «Свободу!».Фото: Владимир ВОРСОБИН

Фургала обвиняют сразу по трем особо тяжким статьям: «Покушение на преступление», «Организатор преступления», «Убийство двух и более лиц». По этим обвинениям губернатору может грозить наказание вплоть до пожизненного. Пока суд арестовал главу Хабаровского края до 9 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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