Ракетные крейсеры Северного флота нанесли удар по «врагу» в Баренцевом море
Тяжелые атомные ракетные крейсеры «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» нанесли удар противокорабельной ракетой по группировке условного противника в Баренцевом море
При поддержке самолётов Ту-22М3 военные корабли отработали запуск крылатых ракет «Гранит» и «Вулкан» по имитированной траектории на максимально дальнем расстоянии. Кроме того, была проработана оборона морского побережья и защита морских коммуникаций.
Всего в учениях задействованы более 30 надводных кораблей, подводных лодок, около 20 летательных аппаратов и 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО Северного флота. Рководил военными манёврами командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев.
На опубликованных кадрах показан запуск ракет «Гранит» и «Вулкан» с разных ракурсов.
Ракетные крейсеры Пётр Великий и Маршал Устинов нанесли удар по условному противнику.
ИСТОЧНИК KP.RU