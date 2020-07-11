Ракетные крейсеры Северного флота нанесли удар по «врагу» в Баренцевом море

11 Июль 2020 2020-07-11T10:20:13+03:00

Тяжелые атомные ракетные крейсеры «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» нанесли удар по противнику Фото: Кадр видео

При поддержке самолётов Ту-22М3 военные корабли отработали запуск крылатых ракет «Гранит» и «Вулкан»

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Тяжелые атомные ракетные крейсеры «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» нанесли удар противокорабельной ракетой по группировке условного противника в Баренцевом море

При поддержке самолётов Ту-22М3 военные корабли отработали запуск крылатых ракет «Гранит» и «Вулкан» по имитированной траектории на максимально дальнем расстоянии. Кроме того, была проработана оборона морского побережья и защита морских коммуникаций.

Всего в учениях задействованы более 30 надводных кораблей, подводных лодок, около 20 летательных аппаратов и 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО Северного флота. Рководил военными манёврами командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев.

На опубликованных кадрах показан запуск ракет «Гранит» и «Вулкан» с разных ракурсов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789896" frameborder="0"></iframe> Ракетные крейсеры Пётр Великий и Маршал Устинов нанесли удар по условному противнику.

ИСТОЧНИК KP.RU