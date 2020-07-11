2020-07-11T09:05:28+03:00
Общество

Россияне стали массово скупать авиабилеты по трем маршрутам

Специалисты назвали регионы, где объем бронирований авиабилетов превысил прошлогодние показатели
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россияне стали массово скупать авиабилеты по трем маршрутамРоссияне стали массово скупать авиабилеты по трем маршрутамФото: Иван ВИСЛОВ
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На фоне пандемии коронавирусной инфекции российские туристы стали массово скупать авиабилеты по трем маршрутам. Сервис для путешественников Biletix назвал российские регионы, где объем бронирований авиабилетов в июне превысил прошлогодние показатели.

Возглавила тройку лидеров Калужская область, где рост объема бронирования билетов на самолеты за июнь вырос на 57 процентов к показателям прошлого года, в Крым авиабилетов купили на 49 процентов, и замыкает тройку лидеров Татарстан с приростом в 38 процентов. В пятерку вошли Башкортостан (плюс 37 процентов) и Калининградская область (плюс 30 процентов).

Положительную динамику продемонстрировали Санкт-Петербург, Кировская, Кемеровская, Воронежская области и Хабаровский край.

Отрицательную динамику показали Забайкальский край (минус 86 процентов по сравнению с июнем прошлого года), Хакасия (минус 78 процентов), а также Приморский край (минус 76 процентов), Томская область (минус 76 процентов) и Пензенская область (минус 74 процентов).

Напомним, ранее Росавиация разработала план возобновления международных перелётов, а с 15 июля Россия начнёт переговоры с другими странами относительно возможности открытия международного авиасообщени

ИСТОЧНИК KP.RU

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