Россияне стали массово скупать авиабилеты по трем маршрутам
На фоне пандемии коронавирусной инфекции российские туристы стали массово скупать авиабилеты по трем маршрутам. Сервис для путешественников Biletix назвал российские регионы, где объем бронирований авиабилетов в июне превысил прошлогодние показатели.
Возглавила тройку лидеров Калужская область, где рост объема бронирования билетов на самолеты за июнь вырос на 57 процентов к показателям прошлого года, в Крым авиабилетов купили на 49 процентов, и замыкает тройку лидеров Татарстан с приростом в 38 процентов. В пятерку вошли Башкортостан (плюс 37 процентов) и Калининградская область (плюс 30 процентов).
Положительную динамику продемонстрировали Санкт-Петербург, Кировская, Кемеровская, Воронежская области и Хабаровский край.
Отрицательную динамику показали Забайкальский край (минус 86 процентов по сравнению с июнем прошлого года), Хакасия (минус 78 процентов), а также Приморский край (минус 76 процентов), Томская область (минус 76 процентов) и Пензенская область (минус 74 процентов).
Напомним, ранее Росавиация разработала план возобновления международных перелётов, а с 15 июля Россия начнёт переговоры с другими странами относительно возможности открытия международного авиасообщени
ИСТОЧНИК KP.RU