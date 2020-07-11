Анита Цой вылечилась от коронавируса
Певица Анита Цой рассказала, что вылечилась от коронавирусной инфекции.
«Сегодняшнее утро принесло много замечательных, положительных новостей. Дело все в том, что мой мазочек на COVID оказался отрицательным, то есть я теперь не заразная. Могу скоро поехать домой (…) Отрицательный анализ! Ура!!!», - написала исполнительница на своей странице в Instagram.
Аниту Цой госпитализировали с диагнозом коронавирусная инфекция в одну из московских городских больниц в конце июня
ИСТОЧНИК KP.RU
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