Анита Цой вылечилась от коронавируса

11 Июль 2020 2020-07-11T10:22:20+03:00

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Певица Анита Цой рассказала, что вылечилась от коронавирусной инфекции.

«Сегодняшнее утро принесло много замечательных, положительных новостей. Дело все в том, что мой мазочек на COVID оказался отрицательным, то есть я теперь не заразная. Могу скоро поехать домой (…) Отрицательный анализ! Ура!!!», - написала исполнительница на своей странице в Instagram.

Аниту Цой госпитализировали с диагнозом коронавирусная инфекция в одну из московских городских больниц в конце июня

ИСТОЧНИК KP.RU