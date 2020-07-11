СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

11 Июль 2020 2020-07-11T09:50:24+03:00

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После взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде Следственный комитет возбудил уголовное дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

«В настоящее время следователи следственного управления и опытные следователи-криминалисты работают на месте происшествия, производят его тщательный осмотр, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается», - говорится в сообщении пресс-службы

Как писал сайт kp.ru, взрыв произошел утром в субботу, 11 июля, в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома, после чего вспыхнул пожар. Из здания эвакуированы 124 человека. По данным правительства Нижегородской области, в результате происшествия пострадали пять человек, трое из них получили легкие травмы, двое госпитализированы, но их состояние не вызывает опасения у врачей.

В результате взрыва были повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, а также нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Общая площадь возгорания составила около десяти квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/789898" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа на улице Краснодонцев 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU