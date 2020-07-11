2020-07-11T09:50:24+03:00
Происшествия

СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

В результате происшествия пострадали пять человек [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Фото: МЧССК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Фото: МЧС
Изменить размер текста:

После взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде Следственный комитет возбудил уголовное дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

«В настоящее время следователи следственного управления и опытные следователи-криминалисты работают на месте происшествия, производят его тщательный осмотр, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается», - говорится в сообщении пресс-службы

Как писал сайт kp.ru, взрыв произошел утром в субботу, 11 июля, в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома, после чего вспыхнул пожар. Из здания эвакуированы 124 человека. По данным правительства Нижегородской области, в результате происшествия пострадали пять человек, трое из них получили легкие травмы, двое госпитализированы, но их состояние не вызывает опасения у врачей.

В результате взрыва были повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, а также нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Общая площадь возгорания составила около десяти квадратных метров.

Взрыв газа на улице Краснодонцев 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это тысячи, возможно, десятки тысяч людей»: Владимир Ворсобин показал, как проходит митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Анита Цой вылечилась от коронавируса
Россияне стали массово скупать авиабилеты по трем маршрутам
Ракетные крейсеры Северного флота нанесли удар по «врагу» в Баренцевом море
Илон Маск пообщался с семьей Сергея Королева
«Город весь гудит»: Опубликовано видео несанкционированного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске
Центр Хабаровска полностью парализован из-за митинга в поддержку арестованного Сергея Фургала
Эксперты оценили слухи о деноминации рубля
США установили очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом
Последние новости на утро 11 июля 2020: В России предложили провести деноминацию рубля
ЧП в Нижнем Новгороде: в жилом доме взорвался газ, пострадали три человека
«Стоун теперь свободный человек!»: Трамп смягчил наказание своему бывшему советнику
МИД России: Выход США из ВОЗ отражает пренебрежение Штатов к приоритетам других стран
Присяжные в США признали россиянина Никулина виновным по всем пунктам
Вторая волна коронавируса в мире: за сутки выявлено рекордное число заразившихся
Депутат Рады напомнил Зеленскому его обещание отдать госдачи детям