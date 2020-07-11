2020-07-11T10:10:06+03:00
Общество

«Это тысячи, возможно, десятки тысяч людей»: Владимир Ворсобин показал, как проходит митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала

Жители города организовали несанкционированного шествие после ареста своего губернатора
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Ворсобин показал, как проходит митинг в Хабаровске в поддержку Сергея ФургалаВладимир Ворсобин показал, как проходит митинг в Хабаровске в поддержку Сергея ФургалаФото: Владимир ВОРСОБИН
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Тысячи жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют по трем особо тяжким статьям.

Как сообщает спецкор «КП» Владимир Ворсобин, на третьи сутки после ареста и отправки в Москву главы региона на улицы Хабаровска вышли тысячи, возможно, десятки тысяч людей» с лозунгами «свободу Фургалу».

С самого утра у огороженной турникетами площади Ленина собралась первая тысяча горожан с требованиями освободить хабаровского губернатора. Всего за 15 минут количество участвующих в митинге выросло вдвое, и колонна направилась в город, и уже через полчаса в ее составе были десятки тысяч человек.

Тысячи жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала Фото: Владимир ВОРСОБИН

Тысячи жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея ФургалаФото: Владимир ВОРСОБИН

Напомним, следствие обвиняет Фургала по эпизодам, которые произошли более 15 лет назад, когда Хабаровск потрясла серия убийств бизнесменов, деятельность связанных с металлургической отраслью. Свою вину губернатор не признает. Адвокаты, которых у Фургала четыре, просили для своего подзащитного домашний арест или любую другую меру, ссылаясь на состояние здоровья. Однако суд избрал в виде меры пресечения заключение арест до 9 сентября.

Это тысячи, возможно, десятки тысяч людей: Владимир Ворсобин показал, как проходит митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Это тысячи, возможно, десятки тысяч людей»: Владимир Ворсобин показал, как проходит митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
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