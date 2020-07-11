2020-07-11T10:40:49+03:00
Общество

Просроченные водительские права можно обменять до конца года

Сделать это можно через портал Госуслуг
Анастасия РЫШКОВА
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Штрафовать за просроченный документ в этот период не будутШтрафовать за просроченный документ в этот период не будутФото: Алексей БУЛАТОВ
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В МВД заявили, что водительские права, срок которых закончился или заканчивается в период с 1 февраля до 15 июля, можно будет обменять до 31 декабря.

"Замена водительского удостоверения, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно. До этого дня водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений", - сказал представитель ведомства.

Записаться на замену удостоверения можно будет на портале Госуслуг. Также водители имеют возможность лично обратиться в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции. Для удобства будет действовать система электронной очереди. При острой необходимости замена документов будет производиться и в порядке живой очереди. Чтобы исключить большое скопление граждан будут увеличены часы приема и количество сотрудников принимающих водителей на замену удостоверения. Более подробная информация будет размещена на официальном сайте Госавтоинспекции, сообщает ТАСС.

Представитель МВД отметил и то, что в этом году в период с 1 февраля по 15 июля замене подлежали более 2 млн. водительских удостоверений.

"Госавтоинспекция призывает граждан не проявлять излишнего нетерпения и не создавать ажиотаж - времени для замены вполне достаточно. Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции работают в штатном режиме", - отметили в МВД.

В мае 2020 года поступило сообщение, что МВД РФ разработало проект приказа, который предусматривает продление водительских удостоверений на период пандемии коронавируса. Это касается также и гражданских паспортов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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