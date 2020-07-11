В России выявили 6 611 новых случаев заражения коронавирусом

11 Июль 2020 2020-07-11T11:16:04+03:00

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За минувшие сутки в России зарегистрировали 6 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 83 российских регионах, из заболевших 26,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на субботу, 11 июля, общее число инфицированных в стране составляет до 720 547 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Согласно представленным данным, за сутки количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в очередной раз превысило число заболевших и составило 8 378 человека. Всего с начала в стране пандемии выздоровели уже 497 446 пациентов.

Также зарегистрировано 188 летальных исхода среди заболевших коронавирусом, а за весь период жертвами инфекции в России стали 11 205 человек.

Напомним, днем ранее в мире за сутки выявили рекордное число заразившихся. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер 10 июля медики в разных странах выявили 228 102 случая заражения коронавирусом и число инфицированных за все время пандемии превысило 12,1 миллиона. По данным Worldometers, количество заболевших уже более 12,6 миллионов

ИСТОЧНИК KP.RU