Новый фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса, назвали эксперты
Высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли китайские ученые после проведенного исследования на основе историй болезни более 600 жителей города Ухань, госпитализированных с COVID-19 в период с 24 января по 10 февраля.
Специалисты установили, что люди с относительно высоким уровнем глюкозы в крови в 2,3 раза чаще умирали от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ученые обращают внимание на то, что повышенный уровень сахара в крови способствует формированию тромбов и воспалений, а также ухудшает работу сосудов.
«Сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29 процентов, тогда как лишь 12 процентов населения Китая являются диабетиками», - говорится в исследовании, опубликованном в журнале Diabetologia.
Напомним, ранее в России предсказали темпы снижения смертности от коронавируса. Согласно статистике и моделированию Центра экономических исследований, самое заметное снижение смертности от инфекции и осложнений после нее будет наблюдаться в российской столице и в Московской области. В других субъектах страны показатель ежедневных летальных исходов от заболевания снизится примерно в 1,5-2 раза.
ИСТОЧНИК KP.RU
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