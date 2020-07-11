2020-07-11T11:02:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Новый фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса, назвали эксперты

Китайские ученые исследовали истории болезни более 600 жителей города Ухань
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Новый фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса, назвали экспертыНовый фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса, назвали экспертыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли китайские ученые после проведенного исследования на основе историй болезни более 600 жителей города Ухань, госпитализированных с COVID-19 в период с 24 января по 10 февраля.

Специалисты установили, что люди с относительно высоким уровнем глюкозы в крови в 2,3 раза чаще умирали от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ученые обращают внимание на то, что повышенный уровень сахара в крови способствует формированию тромбов и воспалений, а также ухудшает работу сосудов.

«Сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29 процентов, тогда как лишь 12 процентов населения Китая являются диабетиками», - говорится в исследовании, опубликованном в журнале Diabetologia.

Напомним, ранее в России предсказали темпы снижения смертности от коронавируса. Согласно статистике и моделированию Центра экономических исследований, самое заметное снижение смертности от инфекции и осложнений после нее будет наблюдаться в российской столице и в Московской области. В других субъектах страны показатель ежедневных летальных исходов от заболевания снизится примерно в 1,5-2 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В шествии «Свободу Фургалу» в Хабаровске приняли участие до 20 тысяч человек
Трамп оценил характер своих отношений с Путиным
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев заражения коронавирусом
Новый фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса, назвали эксперты
Трамп подтвердил планы перебросить часть войск США из Германии в Польшу
Просроченные водительские права можно обменять до конца года
В России выявили 6 611 новых случаев заражения коронавирусом
«Это тысячи, возможно, десятки тысяч людей»: Владимир Ворсобин показал, как проходит митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Анита Цой вылечилась от коронавируса
Россияне стали массово скупать авиабилеты по трем маршрутам
Ракетные крейсеры Северного флота нанесли удар по «врагу» в Баренцевом море
Илон Маск пообщался с семьей Сергея Королева
«Город весь гудит»: Опубликовано видео несанкционированного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске
Центр Хабаровска полностью парализован из-за митинга в поддержку арестованного Сергея Фургала
Эксперты оценили слухи о деноминации рубля
США установили очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом
Последние новости на утро 11 июля 2020: В России предложили провести деноминацию рубля
ЧП в Нижнем Новгороде: в жилом доме взорвался газ, пострадали три человека
«Стоун теперь свободный человек!»: Трамп смягчил наказание своему бывшему советнику
МИД России: Выход США из ВОЗ отражает пренебрежение Штатов к приоритетам других стран
Присяжные в США признали россиянина Никулина виновным по всем пунктам
Вторая волна коронавируса в мире: за сутки выявлено рекордное число заразившихся
Депутат Рады напомнил Зеленскому его обещание отдать госдачи детям