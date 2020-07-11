Роскосмос дал свой ответ Илону Маску о Сергее Королеве

11 Июль 2020 2020-07-11T12:22:32+03:00

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Роскосмос дал свой ответ генеральному директору компании SpaceX Илону Маску. Американский изобретатель в пятницу объявил о том, что считает основоположника российской космонавтики, академика Сергея Королева одним из самых лучших специалистов в этой области.

"Он был самым лучшим", - говорится в сообщении Роскосмоса опубликованном в Twitter.

Ответ американский предприниматель получил на английском языке.

Роскосмос дал свой ответ Илону Маску на английском языке

Миллиардер сообщил, что провел разговор с семьей Королева 10 июля. В ходе беседы он выразил свое мнение о легендарном советском конструкторе ракетно-космических систем. Примечательно, что Илон Маск написал имя Королева на русском языке, тем самым выразив свое почтение памяти легендарного ученого СССР. Детали разговора изобретатель не привел.

Сергей Королев – известный инженер-конструктор ракетно-космических систем, ученый, председатель Совета главных конструктор и академик АН СССР и основоположник отечественной космонавтики. Он был руководителем производства первых советских баллистических ракет, пилотируемых космических кораблей. Созданная Королевым ракета Р-7 в 1957 году вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли. Уже через четыре года, в 1961 году на ее модификации был выведен первый космический корабль с человеком на борту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/733721" frameborder="0"></iframe> Илон Маск: Супергерой нашего времени.Илон Маск умеет удивлять! Все его идеи кажутся безумными. Но его главная цель - спасти человечество

ИСТОЧНИК KP.RU