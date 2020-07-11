Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев заражения коронавирусом

11 Июль 2020 2020-07-11T11:26:28+03:00

За минувшие сутки не зарегистрировали ни одного заболевшего COVID-19 в Ненецком и Чукотском

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За минувшие сутки в Ненецком и Чукотском автономных округах не зарегистрировали ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, также наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 отмечен в Москве и Подмосковье - 0,3 процента. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Согласно представленным данным, в тройку регионов с наименьшими темпами прироста заболевших за сутки входят Республика Северная Осетия и Чеченская Республика - 0,4% процента. За ними следует Калининградская область - 0,5 процента. Пятерку замыкают Рязанская область, Пензенская область, Костромская область, Республика Дагестан - 0,6 процента

ИСТОЧНИК KP.RU