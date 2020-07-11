В шествии «Свободу Фургалу» в Хабаровске приняли участие до 20 тысяч человек

11 Июль 2020 2020-07-11T11:53:42+03:00

В шествии за «Свободу Фургалу» в Хабаровске приняли участие до 20 тысяч человек Фото: Владимир ВОРСОБИН

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В субботу, 11 июля, десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на несогласованный митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют по трем особо тяжким статьям.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе правительства региона, в акции приняли участие в общей сложности от 15 до 20 тысяч человек. Наибольшего размера колонна горожан достигла во время шествия по центральным улицам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789905" frameborder="0"></iframe> Это тысячи, возможно, десятки тысяч людей: Владимир Ворсобин показал, как проходит митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала.Владимир ВОРСОБИН

Напомним, как сообщал ранее спецкор «КП» Владимир Ворсобин, на улицы Хабаровска вышли «тысячи, возможно, десятки тысяч людей» с лозунгами «свободу Фургалу». При этом люди начали собираться у огороженной турникетами площади Ленина с самого утра. Уже в 11:30 по местному времени там было около тысячи горожан. Всего за 15 минут количество участвующих в митинге выросло вдвое, и колонна направилась в город, а уже через полчаса в ее составе были десятки тысяч человек.

Жители города вышли на улицы после ареста своего губернатораФото: Владимир ВОРСОБИН

Губернатора задержали прямо у здания администрации края, и сразу же доставили в Москву в Главное следственное управление СК РФ. Следствие обвиняет Фургала по эпизодам, которые произошли более 15 лет назад, когда Хабаровск потрясла серия убийств бизнесменов. Свою вину глава региона не признает. Его адвокаты просили для своего подзащитного домашний арест или любую другую меру, ссылаясь на состояние здоровья. Однако суд избрал в виде меры пресечения арест до 9 сентября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789904" frameborder="0"></iframe> "Город весь гудит. Хабаровск по-настоящему огрызнулся": Владимир Ворсобин передает с улиц Хабаровска.Владимир ВОРСОБИН

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