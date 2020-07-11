Для меня эта тайна раскрыта: Эксперт рассказал о проверке по гибели туристов на перевале Дятлова

11 Июль 2020 2020-07-11T13:23:06+03:00

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Эксперт-юрист Андрей Курьяков рассказал о прокурорской проверке, проведённой по делу о гибели туристической группы из 9 человек под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова в 1959 году.

- Для меня эта тайна раскрыта. Было два основания для проверки. Первое - это обращение родственников одного из туристов, переданное через "Комсомольскую правду". Мы подняли документы архивной проверки и поняли, что на Северном Урале действительно была какая то сила, которая привела к гибели девяти здоровых ребят. Найти причины случившегося и предотвратить повторение трагедии - вот была задача проверки, - рассказал Курьяков, профессионально занимающийся расследованием трагедии.

Курьяков также отметил, что 75 существующих версий гибели туристов были разбиты на 9 групп.

Проект, посвящённый тайне трагедии, случившейся в 1959 году на безымянном перевале, опубликован на сайте KP.ru.

Напомним, нимой 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человек. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 километров по северу Свердловской области с восхождением на две вершины. Поход относился к высшей категории сложности по классификации 1950-х годов. Через месяц после пропажи туристов спасатели нашли на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных нашли в мае. Следствие установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы непонятного происхождения. Что именно произошло с группой Дятлова - было неизвестно до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU