«Берег смерти»: в Египте 11 человек погибли при попытке спасти тонувшего мальчика

В Египте 11 человек погибли при попытке спасти тонувшего мальчика Фото: REUTERS

При попытке спасти тонувшего мальчика у побережья Северного Египта в Александрии погибли по меньшей мере одиннадцать человек, включая и самого ребенка.

Как сообщает информационный портал Al Balad, все произошло ранним утром в субботу, 11 июля, в районе Эль-Агами, пляжи которого известны своим скалистым берегом и быстрыми течениями.

Увидев тонущего мальчика один из мужчин, находившихся на пляже, прыгнул в воду, но помощь в итоге понадобилась ему самому. Следом в воду прыгнули еще девять человек. В результате погибли все пытавшиеся помочь ребенку.

На месте трагедии работают поисковые группы, которые уже обнаружили несколько тел погибших. Поиски остальных людей продолжаются.

Пляж был закрыт в связи коронавирусной инфекции, поэтому на его территории не было спасателей. При этом сам участок побережья, где произошла трагедия, прозвали в народе «берегом смерти» из-за слишком частных несчастных случаев.