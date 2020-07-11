Раскрыты детали последнего дня погибших туристов на перевале Дятлова

11 Июль 2020 2020-07-11T13:03:22+03:00

Эксперт рассказал, как участники группы в панике выбирались из палаток при схождении снежной лавины

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Частные эксперты полагают, что участники группы Дятлова погибли в 1959 году на безымянном перевале, поскольку их накрыла снежная лавина, однако это совсем не так, заявил эксперт-юрист Андрей Курьяков на пресс-конференции в редакции "Комсомольской правды".

Трансляцию ведёт сайт KP.ru.

Он поянил, что палатка была сложена полностью - и тросы, и стойка. Эксперт полагает, что о приближении лавины группы предупредил учатник экспедиции Семён Золотарёв.

- Наиболее вероятно - Золотарёв скомандовал, что пошла лавина. В этот момент лавина уже положила заднюю часть палатки. Единственное верное решение в этой ситуации - резко разрезать палатку и выскочить, - рассказал Курьяков, отметив, что туристы поступили совершенно правильно.

Однако остаётся вопрос, куда мог деться большой кусок палатки.

- Эксперты установили, что туристы выскочили из палатки и пытались стащить ее за собой. Это было верное решение. <...> Дальше группа отошла на 50 метров к каменной гряде. Это тоже верное решение, но здесь вторая причина, по которой группа была приговорена, - продолжил юрист.

Курьяков сообщил, что туристы увидели бы палатку, если бы была лунная ночь, однако видимость составляла 6-11 метров, а туристы к этому моменту отошли уже на 50 метров.

- Дальше группа спускается вниз, к кедру, но именно в момент схода лавины начинается резкое ухудшение погоды. 19-20 метров в секунду, с порывами до 35 м/с. Идти в таких условиях невозможно. Температура падает. Они разжигают костер, он горит полтора часа. Два человека погибают у костра. Группа разделяется. Одна часть ползет по своим следам обратно к палатке, - рассказал на пресс-конференции Курьяков.

Спецпроект о тайне гибели группы Дятлова также опубликован на сайте KP.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU