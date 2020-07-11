2020-07-11T13:29:08+03:00
Общество

От каких травм погибли участники группы Дятлова, рассказал эксперт

На пресс-конференции в редакции Комсомольской правды стало известно, что туристы боролись за жизнь, однако у них не было шансов выжить
Ася КУЗНЕЦОВА
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Андрей Курьяков на пресс-конференции в редакции Комсомольской правдыАндрей Курьяков на пресс-конференции в редакции Комсомольской правдыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Все туристы группы Дятлова, погибшие на безымянном перевале в 1959 году, погибли от переохлаждения и от травм, характерных для гибели от схода лавины, заявил эксперт-юрист Андрей Курьяков на пресс-конференции в редакции Комсомольской правды.

Трансляцию ведёт сайт KP.ru.

- Они до последнего боролись за жизнь группы, до последнего делали все, чтобы спаслась вся группа. Но в этих обстоятельствах шансов у них не было, - рассказал Курьяков.

Он также отметил, что у одного из участника группы, Семёна Золотарёва, были сломаны рёбра, а все переломы, выявленные у погибших туристов, были причинены "давлением страшной силы".

- Конфликта в группе Дятлова не было. Лидера было два - Дятлов и Золотарев, но это никак не мешало обстановке, - отметил Курьяков.

Проект, посвящённый тайне гибели туристов в 1959 году, также опубликован на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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