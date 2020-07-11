Перевал Дятлова предложили признать опасным для туристов местом
Предложение выдвинуто после расследования дела о погибшей в 1959 году туристической группы
Прямую онлайн-трансляцию ведёт сайт KP.ruФото: Михаил ФРОЛОВ
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Склон, на котором погибли девять участников туристической группы Дятлова в 1959 году, лавиноопасен, поэтому после окончания расследования было подготовлено два постановления с предложением региональным властям принять меры для безопасности, рассказал на пресс-конференции в редакции "Комсомольской правды" эксперт-юрист Андрей Курьяков.
Прямую онлайн-трансляцию ведёт сайт KP.ru. Также на сайте опубликован проект, посвящённый гибели группы Дятлова.
ИСТОЧНИК KP.RU