Перевал Дятлова предложили признать опасным для туристов местом

11 Июль 2020 2020-07-11T13:19:08+03:00

Предложение выдвинуто после расследования дела о погибшей в 1959 году туристической группы

Изменить размер текста: A A

Склон, на котором погибли девять участников туристической группы Дятлова в 1959 году, лавиноопасен, поэтому после окончания расследования было подготовлено два постановления с предложением региональным властям принять меры для безопасности, рассказал на пресс-конференции в редакции "Комсомольской правды" эксперт-юрист Андрей Курьяков.

Прямую онлайн-трансляцию ведёт сайт KP.ru. Также на сайте опубликован проект, посвящённый гибели группы Дятлова.

ИСТОЧНИК KP.RU