2020-07-11T13:28:07+03:00
Общество

В России семьи умерших пациентов могут получить доступ к врачебной тайне

Соответствующий закон кабмин внес в Госдуму
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России семьи умерших пациентов могут получить доступ к врачебной тайнеВ России семьи умерших пациентов могут получить доступ к врачебной тайнеФото: Александр ГЛУЗ
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В субботу, 11 июля, правительство внесло в Госдуму России законопроект, который предлагает разрешить доступ родственникам погибшего пациентов к медицинским документам, составляющих врачебную тайну.

Поправки предлагается внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в целях реализации постановления Конституционного суда России, согласно которому медицинские организации обязаны предоставлять родственникам умершего пациента документы о ходе лечения и причинах смерти.

«Принятие законопроекта будет способствовать устранению правовой неопределенности в вопросе предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, заинтересованным лицам после смерти гражданина», — говорится в документе.

Правительство предлагает разрешить доступ супругам и близким родственникам к сведениям о смерти пациента, даже если эта информация являются врачебной тайной. При этом круг лиц, кому может быть предоставлены такие данные, пациент указывает при жизни.

Минздрав предлагают наделить полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина или его представителя на разглашение врачебной тайны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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