2020-07-11T14:27:27+03:00
Общество

Жители Хабаровска рассказали, почему вышли на шествие за Фургала

В акции «Свободу Фургалу» приняли участие до 20 тысяч человек [фото, видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В акции «Свободу Фургалу» приняли участие до 20 тысяч человекВ акции «Свободу Фургалу» приняли участие до 20 тысяч человекФото: Владимир ВОРСОБИН
Изменить размер текста:

В субботу, 11 июля, десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют по трем особо тяжким статьям. При этом несанкционированное шествие с лозунгами «Свободу Фургалу» губернатора превратился в протест против неуважения региона со стороны Москвы.

«Марш Фургала» парализовал Хабаровск: шествие в защиту губернатора растянулось на километры

00:00
00:00

Напомним, как сообщал ранее спецкор «КП» Владимир Ворсобин, в поддержку своего губернатора жители Хабаровска вышли с раннего утра. Уже в 11:30 по местному времени у огороженной турникетами площади Ленина было около тысячи горожан. Всего за 15 минут количество участвующих в митинге выросло вдвое, и через несколько минут колонна направилась в город, а уже через полчаса в ее составе были десятки тысяч человек. В итоге, по оценкам правительства региона, в акции приняли участие в общей сложности от 15 до 20 тысяч человек.

Жители Хабаровска рассказали, почему вышли на шествие за Фургала Фото: Владимир ВОРСОБИН

Жители Хабаровска рассказали, почему вышли на шествие за ФургалаФото: Владимир ВОРСОБИН

Как передает спецкор «КП» многие участники митинга не только высказывались в поддержку Фургала, но и заявляли о неуважительном отношении центра. «Москва - вон! Москва – вон!» - кричали жители Хобраовска.

Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала Фото: Владимир ВОРСОБИН

Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея ФургалаФото: Владимир ВОРСОБИН

Один из участников акции считает, что Москва все «себе тащит». «Ничего нам не оставляете. Заводы, рыбу, лес. Хороший губер был Фургал и того вы утащили», - заявил он. Другой участник поддержал его, назвав москвичей наглыми и высокомерными.

"Город весь гудит. Хабаровск по-настоящему огрызнулся": Владимир Ворсобин передает с улиц Хабаровска.Владимир ВОРСОБИН

Напомним, губернатора задержали прямо у здания администрации края, и сразу же доставили в Москву в Главное следственное управление СК РФ. Следствие обвиняет Фургала по эпизодам, которые произошли более 15 лет назад, когда Хабаровск потрясла серия убийств бизнесменов. На данный момент главу региона арестовали до 9 сентября.

Это тысячи, возможно, десятки тысяч людей: Владимир Ворсобин показал, как проходит митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала.Владимир ВОРСОБИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

РЕПОРТАЖ

Хабаровск огрызнулся маршем «Свободу Фургалу»

На улицы города вылился несанкционированный митинг, от организации которого открестились все местные политики (подробности)

15 лет ждала наказание убийцы сына: мать расстрелянного в Хабаровском крае указала на Фургала

Женщина уверена, что к гибели родного человека имеет отношение хабаровский губернатор [эксклюзив kp.ru] (подробности)

"Свободу Фургалу": Хабаровск вышел на улицы - показать Москве свою обиду за все

«Москва- вон! Москва – вон!» - многотысячно и отчаянно кричал Хабаровск, складывая большой смачный кукиш в направлении столицы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупредило москвичей о надвигающийся грозе со шквалистым ветром
Захват заложников в церкви в ЮАР: пять человек погибли
Жители Хабаровска рассказали, почему вышли на шествие за Фургала
Эксперт: проверка поставила точку в истории "перевала Дятлова"
Что убило группу Дятлова: Показана 3D-реконструкция происходившего на перевале
Курьез: Сардана Авксентьева почти два года руководит Якутском, а его Градостроительный совет по-прежнему возглавляет Айсен Николаев
В России семьи умерших пациентов могут получить доступ к врачебной тайне
Перевал Дятлова предложили признать опасным для туристов местом
От каких травм погибли участники группы Дятлова, рассказал эксперт
Esquire поместил на обложку спецвыпуска обнаженного Виктора Цоя
Причина гибели группы Дятлова: Раскрыты детали последнего дня погибших туристов
Итоги экспертизы по тайне перевала Дятлова: Проверены версии об "огненных шарах" и ракетных испытаниях
«Берег смерти»: в Египте 11 человек погибли при попытке спасти тонувшего мальчика
Роскосмос дал свой ответ Илону Маску о Сергее Королеве
Для меня эта тайна раскрыта: Эксперт рассказал о проверке по гибели туристов на перевале Дятлова
В шествии «Свободу Фургалу» в Хабаровске приняли участие до 20 тысяч человек
Трамп рассказал об «очень хороших отношениях» с Путиным
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев заражения коронавирусом
Новый фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса, назвали эксперты