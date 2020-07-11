Жители Хабаровска рассказали, почему вышли на шествие за Фургала

11 Июль 2020 2020-07-11T14:27:27+03:00

В акции «Свободу Фургалу» приняли участие до 20 тысяч человек Фото: Владимир ВОРСОБИН

В акции «Свободу Фургалу» приняли участие до 20 тысяч человек [фото, видео]

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В субботу, 11 июля, десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют по трем особо тяжким статьям. При этом несанкционированное шествие с лозунгами «Свободу Фургалу» губернатора превратился в протест против неуважения региона со стороны Москвы.

«Марш Фургала» парализовал Хабаровск: шествие в защиту губернатора растянулось на километры 00:00 00:00

Напомним, как сообщал ранее спецкор «КП» Владимир Ворсобин, в поддержку своего губернатора жители Хабаровска вышли с раннего утра. Уже в 11:30 по местному времени у огороженной турникетами площади Ленина было около тысячи горожан. Всего за 15 минут количество участвующих в митинге выросло вдвое, и через несколько минут колонна направилась в город, а уже через полчаса в ее составе были десятки тысяч человек. В итоге, по оценкам правительства региона, в акции приняли участие в общей сложности от 15 до 20 тысяч человек.

Жители Хабаровска рассказали, почему вышли на шествие за ФургалаФото: Владимир ВОРСОБИН

Как передает спецкор «КП» многие участники митинга не только высказывались в поддержку Фургала, но и заявляли о неуважительном отношении центра. «Москва - вон! Москва – вон!» - кричали жители Хобраовска.

Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея ФургалаФото: Владимир ВОРСОБИН

Один из участников акции считает, что Москва все «себе тащит». «Ничего нам не оставляете. Заводы, рыбу, лес. Хороший губер был Фургал и того вы утащили», - заявил он. Другой участник поддержал его, назвав москвичей наглыми и высокомерными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789904" frameborder="0"></iframe> "Город весь гудит. Хабаровск по-настоящему огрызнулся": Владимир Ворсобин передает с улиц Хабаровска.Владимир ВОРСОБИН

Напомним, губернатора задержали прямо у здания администрации края, и сразу же доставили в Москву в Главное следственное управление СК РФ. Следствие обвиняет Фургала по эпизодам, которые произошли более 15 лет назад, когда Хабаровск потрясла серия убийств бизнесменов. На данный момент главу региона арестовали до 9 сентября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789905" frameborder="0"></iframe> Это тысячи, возможно, десятки тысяч людей: Владимир Ворсобин показал, как проходит митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала.Владимир ВОРСОБИН

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ИСТОЧНИК KP.RU