Эксперт: проверка поставила точку в истории "перевала Дятлова"
Эксперт-юрист Андрей Куряков, изучающий тайну гибели девяти туристов из группы Дятлова заявил на пресс-конференции в редакции "Комсомольской правды", что объявленная причина трагедии - снежная лавина - станет окончательным выводом по делу о перевале Дятлова.
- Проверка завершилась 19 ноября 2019 года. Был официально дан ответ журналисту "Комсомольской правды" Наталье Варсеговой. Это уже не версии, это вывод, у которого есть правовые последствия, - ответил Курьяков на вопрос журналиста о том, будет ли теперь поставлена окончательная точка в расследовании.
Все существовавшие ранее версии о таинственной гибели группы Дятлова можно прочитать в специальном проекте Комсомольской правды.
Сегодня, 11 июля, были объявлены итоги расследования трагедии. Причиной таинственной гибели группы Дятлова стала лавина.
Перевал Дятлова: туристов погубила лавина.Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала лавина. Это вывод по итогам прокурорской проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU