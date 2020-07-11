Захват заложников в церкви в ЮАР: пять человек погибли
По меньшей мере пять человек погибли во время попытки захвата церкви в пригороде Йоханнесбурга, тридцать подозреваемых арестовали. Об этом сообщила полиция Южно-Африканской Республике на официальной странице в Twitter.
Как передают правоохранительные органы, сообщение о стрельбе и захвате заложников в Международной церкви святости Пенткоста в Зуурбеком поступило рано утром в cубботу, 11 июля.
В результате проведённой операции полиция арестовала тридцать подозреваемых арестованы, у которых изъяли более 25 единиц огнестрельного оружия.
Полиция арестовала тридцать подозреваемых арестованы и изъяла более 25 единиц огнестрельного оружия. Фото: полиция ЮАР
Напомним, в начале мая, вооруженный пистолетом и гранатами мужчина взял в заложники по меньшей мере тридцать человек в торговом центре «Greenhills» в столице Филиппин Маниле. Ранее он работал охранником в атакованном ТРЦ, но был уволен несколько недель назад.
ИСТОЧНИК KP.RU