2020-07-11T15:01:32+03:00
Общество

МЧС предупредило москвичей о надвигающийся грозе со шквалистым ветром

Спасатели рекомендуют не укрываться под деревьями и обходить шаткие конструкции
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
МЧС предупредило москвичей о надвигающийся грозе со шквалистым ветромМЧС предупредило москвичей о надвигающийся грозе со шквалистым ветромФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В субботу, 11 июля, ГУ МЧС Москвы предупредило жителей столицы о грозе и сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду

«Местами по городу Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 12- 17», - передает «Интерфакс» сообщение ведомства

Предупреждение о грозе и сильном ветре действует с 15:00 до 21:00 в субботу, 11 июля

Спасатели рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим при езде на автомобиле, но по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Также не укрываться под деревьями и обходить шаткие конструкции.

Напомним, что с начала июля МЧС ни раз объявляло предупреждение в связи с погодными условиями в столице. Экстренное предупреждение о плохой погоде москвичи получили 3 июля из-за сильного дождя и ветра в Москве и Подмосквье. К вечеру столицу накрыл очередной сильный ливень с ветром и градом. На следующей день в столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Предчувствий не было": Пресс-секретарь рассказала, как вел себя Сергей Фургал накануне ареста
Умер Джек Чарльтон, звезда английского футбола
"Все вели себя очень достойно": Пресс-секретерь Сергея Фургала рассказала, зачем вышла к участникам шествия в Хабаровске
Видео перехвата самолёта-разведчика США над Японским морем опубликовало Минобороны
МВД дало оценку стихийному шествию в Хабаровске после ареста Фургала
МЧС предупредило москвичей о надвигающийся грозе со шквалистым ветром
Захват заложников в церкви в ЮАР: пять человек погибли
Жители Хабаровска рассказали, почему вышли на шествие за Фургала
Эксперт: проверка поставила точку в истории "перевала Дятлова"
Что убило группу Дятлова: Показана 3D-реконструкция происходившего на перевале
Курьез: Сардана Авксентьева почти два года руководит Якутском, а его Градостроительный совет по-прежнему возглавляет Айсен Николаев
В России семьи умерших пациентов могут получить доступ к врачебной тайне
Перевал Дятлова предложили признать опасным для туристов местом
От каких травм погибли участники группы Дятлова, рассказал эксперт
Esquire поместил на обложку спецвыпуска обнаженного Виктора Цоя
Причина гибели группы Дятлова: Раскрыты детали последнего дня погибших туристов
Итоги экспертизы по тайне перевала Дятлова: Проверены версии об "огненных шарах" и ракетных испытаниях
«Берег смерти»: в Египте 11 человек погибли при попытке спасти тонувшего мальчика
Роскосмос дал свой ответ Илону Маску о Сергее Королеве
Для меня эта тайна раскрыта: Эксперт рассказал о проверке по гибели туристов на перевале Дятлова
В шествии «Свободу Фургалу» в Хабаровске приняли участие до 20 тысяч человек
Трамп рассказал об «очень хороших отношениях» с Путиным
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев заражения коронавирусом
Новый фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса, назвали эксперты