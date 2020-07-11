МЧС предупредило москвичей о надвигающийся грозе со шквалистым ветром

11 Июль 2020 2020-07-11T15:01:32+03:00

Спасатели рекомендуют не укрываться под деревьями и обходить шаткие конструкции

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В субботу, 11 июля, ГУ МЧС Москвы предупредило жителей столицы о грозе и сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду

«Местами по городу Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 12- 17», - передает «Интерфакс» сообщение ведомства

Предупреждение о грозе и сильном ветре действует с 15:00 до 21:00 в субботу, 11 июля

Спасатели рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим при езде на автомобиле, но по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Также не укрываться под деревьями и обходить шаткие конструкции.

Напомним, что с начала июля МЧС ни раз объявляло предупреждение в связи с погодными условиями в столице. Экстренное предупреждение о плохой погоде москвичи получили 3 июля из-за сильного дождя и ветра в Москве и Подмосквье. К вечеру столицу накрыл очередной сильный ливень с ветром и градом. На следующей день в столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU