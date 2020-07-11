МВД дало оценку стихийному шествию в Хабаровске после ареста Фургала

11 Июль 2020 2020-07-11T15:13:31+03:00

В ведомстве сообщили, что в акции «Свободу Фургалу» приняли участие до 12 тысяч человек [фото, видео]

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В субботу, 11 июля, до 12 тысяч жителей Хабаровска вышли на несанкционированную акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют по трем особо тяжким статьям. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России

«В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С.И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек», - говорится на официальном сайте ведомства.

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Как сообщал ранее спецкор «КП» Владимир Ворсобин, в поддержку своего губернатора жители Хабаровска вышли с раннего утра. Уже в 11:30 по местному времени у огороженной турникетами площади Ленина собралось около тысячи горожан. Количество участвующих в митинге всего за 15 минут выросло вдвое, и колонна направилась в город. Как передавал ТАСС со ссылкой на пресс-службе правительства региона, в акции приняли участие в общей сложности от 15 до 20 тысяч человек.

Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея ФургалаФото: Владимир ВОРСОБИН

При этом спецкор «КП» отметил, что многие участники митинга не только высказывались в поддержку Фургала, но и заявляли о неуважительном отношении Москвы к региону

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789904" frameborder="0"></iframe> "Город весь гудит. Хабаровск по-настоящему огрызнулся": Владимир Ворсобин передает с улиц Хабаровска.Владимир ВОРСОБИН

Напомним, губернатора задержали прямо у здания администрации края, и сразу же доставили в Москву в Главное следственное управление СК РФ. На данный момент главу региона арестовали до 9 сентября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789905" frameborder="0"></iframe> Это тысячи, возможно, десятки тысяч людей: Владимир Ворсобин показал, как проходит митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала.Владимир ВОРСОБИН

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ИСТОЧНИК KP.RU