11 Июль 2020 2020-07-11T15:51:23+03:00

Видео перехвата самолёта-разведчика США над Японским морем опубликовало Минобороны. Фото: кадр из видео Министерства обороны РФ

Для сопровождения в воздух подняли российские истребители Су-35с и МиГ-31бм

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Средства противовоздушной обороны 11 июля засекли самолет-разведчик американских военно-воздушных сил над нейтральными водами Японского моря. Об этом в субботу сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Для перехвата судна в воздух подняли российские истребители Су-35с и МиГ-31бм сил Восточного военного округа. Самолет США RC-135 направлялся в сторону границы России.

Истребители сопровождали американский самолет-разведчик на безопасном расстоянии, после перехвата самолет развернулся в сторону от российской границы.

В министерстве обороны подчеркнули, что все полеты ВКС проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над морями. Напомним, что в последнее время активность самолетов ВВС Соединенных Штатов у границы Российской Федерации значительно возросла. Летом средства ПВО неоднократно обнаруживали американских разведчиков над водами Черного моря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789942" frameborder="0"></iframe> Видео перехвата самолёта-разведчика США над Японским морем опубликовало Минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU