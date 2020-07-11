2020-07-11T15:51:23+03:00
Политика

Видео перехвата самолёта-разведчика США над Японским морем опубликовало Минобороны

Для сопровождения в воздух подняли российские истребители Су-35с и МиГ-31бм
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Видео перехвата самолёта-разведчика США над Японским морем опубликовало Минобороны. Фото: кадр из видео Министерства обороны РФВидео перехвата самолёта-разведчика США над Японским морем опубликовало Минобороны. Фото: кадр из видео Министерства обороны РФ
Изменить размер текста:

Средства противовоздушной обороны 11 июля засекли самолет-разведчик американских военно-воздушных сил над нейтральными водами Японского моря. Об этом в субботу сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Для перехвата судна в воздух подняли российские истребители Су-35с и МиГ-31бм сил Восточного военного округа. Самолет США RC-135 направлялся в сторону границы России.

Истребители сопровождали американский самолет-разведчик на безопасном расстоянии, после перехвата самолет развернулся в сторону от российской границы.

В министерстве обороны подчеркнули, что все полеты ВКС проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над морями. Напомним, что в последнее время активность самолетов ВВС Соединенных Штатов у границы Российской Федерации значительно возросла. Летом средства ПВО неоднократно обнаруживали американских разведчиков над водами Черного моря.

Видео перехвата самолёта-разведчика США над Японским морем опубликовало Минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Предчувствий не было": Пресс-секретарь рассказала, как вел себя Сергей Фургал накануне ареста
Умер Джек Чарльтон, звезда английского футбола
"Все вели себя очень достойно": Пресс-секретерь Сергея Фургала рассказала, зачем вышла к участникам шествия в Хабаровске
Видео перехвата самолёта-разведчика США над Японским морем опубликовало Минобороны
МВД дало оценку стихийному шествию в Хабаровске после ареста Фургала
МЧС предупредило москвичей о надвигающийся грозе со шквалистым ветром
Захват заложников в церкви в ЮАР: пять человек погибли
Жители Хабаровска рассказали, почему вышли на шествие за Фургала
Эксперт: проверка поставила точку в истории "перевала Дятлова"
Что убило группу Дятлова: Показана 3D-реконструкция происходившего на перевале
Курьез: Сардана Авксентьева почти два года руководит Якутском, а его Градостроительный совет по-прежнему возглавляет Айсен Николаев
В России семьи умерших пациентов могут получить доступ к врачебной тайне
Перевал Дятлова предложили признать опасным для туристов местом
От каких травм погибли участники группы Дятлова, рассказал эксперт
Esquire поместил на обложку спецвыпуска обнаженного Виктора Цоя
Причина гибели группы Дятлова: Раскрыты детали последнего дня погибших туристов
Итоги экспертизы по тайне перевала Дятлова: Проверены версии об "огненных шарах" и ракетных испытаниях
«Берег смерти»: в Египте 11 человек погибли при попытке спасти тонувшего мальчика
Роскосмос дал свой ответ Илону Маску о Сергее Королеве
Для меня эта тайна раскрыта: Эксперт рассказал о проверке по гибели туристов на перевале Дятлова
В шествии «Свободу Фургалу» в Хабаровске приняли участие до 20 тысяч человек
Трамп рассказал об «очень хороших отношениях» с Путиным
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев заражения коронавирусом
Новый фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса, назвали эксперты