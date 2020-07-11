Видео перехвата самолёта-разведчика США над Японским морем опубликовало Минобороны
Средства противовоздушной обороны 11 июля засекли самолет-разведчик американских военно-воздушных сил над нейтральными водами Японского моря. Об этом в субботу сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Для перехвата судна в воздух подняли российские истребители Су-35с и МиГ-31бм сил Восточного военного округа. Самолет США RC-135 направлялся в сторону границы России.
Истребители сопровождали американский самолет-разведчик на безопасном расстоянии, после перехвата самолет развернулся в сторону от российской границы.
В министерстве обороны подчеркнули, что все полеты ВКС проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над морями. Напомним, что в последнее время активность самолетов ВВС Соединенных Штатов у границы Российской Федерации значительно возросла. Летом средства ПВО неоднократно обнаруживали американских разведчиков над водами Черного моря.
Видео перехвата самолёта-разведчика США над Японским морем опубликовало Минобороны.
ИСТОЧНИК KP.RU