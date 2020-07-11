Умер Джек Чарльтон, звезда английского футбола

11 Июль 2020 2020-07-11T15:56:31+03:00

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Чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Джек Чарльтон умер в пятницу 10 июля, сообщает пресс-служба "Лидса".

"Лидс Юнайтед" глубоко опечален, узнав, что легенда клуба Джек Чарльтон скончался вчера вечером в возрасте 85 лет после продолжительной болезни", - говорится в сообщении "Лидса".

Чарльтон провел 23 года в составе "Лидса", при этом он успел сыграть за команду 773 рекордных матча. Он стал одним из величайших защитников в истории Англии и мирового футбола.

Джек Чарльтон оказался в клубе "Лидса" в 1950 году. Тогда ему было всего 15 лет. Его дебют за основную команду состоялся 25 апреля 1953 года в матче против "Донкастер Роверс". Тогда игра завершилась с равным счетом 1:1.

Чарльтона можно по праву назвать звездой английского футбола. В составе "Лидса" был выигран чемпионат Англии в 1969 году и Кубок Англии в 1972 году. В 1966 году он выиграл чемпионат мира в составе сборной Англии.

Стоит отметить, что Джек Чарльтон является старшим братом легенды английского футбола Бобби Чарльтона.

ИСТОЧНИК KP.RU