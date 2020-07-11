2020-07-11T16:12:31+03:00
Политика

"Предчувствий не было": Пресс-секретарь рассказала, как вел себя Сергей Фургал накануне ареста

В эфире радио «КП» Надежда Томченко отметила, что в день задержания у губернатора было хорошее настроение
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
"Предчувствий не было": Пресс-секретарь рассказала, как вел себя Сергей Фургал накануне ареста. Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС"Предчувствий не было": Пресс-секретарь рассказала, как вел себя Сергей Фургал накануне ареста. Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС
Изменить размер текста:

Улицы Хабаровска сегодня наполнили местные жители, но связано это вовсе не с праздником или отменой изоляции: люди массово вышли на в поддержку арестованного и этапированного в столицу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Суд накануне арестовал главу региона на два месяца до 9 июля, но, по факту, чиновник будет под стражей до вынесения приговора, на протяжении всего следствия.

Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала, как чувствовал себя губернатор накануне задержания, о чем он говорил и предвидел ли дальнейший исход событий.

- Думаю, он не был готов. У него в тот день было очень хорошее рабочее настроение. Он не говорил ничего, не делал никаких заявления по поводу того, что готовится что-то нехорошее – даже предчувствий не было, - поделилась официальный представитель главы региона.

Как ранее писал сайт kp.ru, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала правоохранители задержали прямо у здания администрации края. Почти сразу его доставили в российскую столицу в Главное управление Следственного комитета. Фургалу предъявили обвинения в покушении на убийство, организации преступления, а также в убийстве двух и более лиц – по этим статьям чиновнику может грозить срок вплоть до пожизненного.

"Город весь гудит. Хабаровск по-настоящему огрызнулся": Владимир Ворсобин передает с улиц Хабаровска.Владимир ВОРСОБИН

ПО ТЕМЕ

"Свободу Фургалу": Хабаровск вышел на улицы - показать Москве свою обиду за все

Митинг в поддержку арестованного и этапированного в столицу губернатора превратился в протест против неуважения центром самой дальней окраины страны. С места событий передает наш собкор Владимир Ворсобин [фото, видео]

Задержание Сергея Фургала: Почему народ прощает любимым политикам «грехи прошлого»

Судьба политика удивительно похожа на историю авторитета из 90-х Анатолия Быкова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Предчувствий не было": Пресс-секретарь рассказала, как вел себя Сергей Фургал накануне ареста
Умер Джек Чарльтон, звезда английского футбола
"Все вели себя очень достойно": Пресс-секретерь Сергея Фургала рассказала, зачем вышла к участникам шествия в Хабаровске
Видео перехвата самолёта-разведчика США над Японским морем опубликовало Минобороны
МВД дало оценку стихийному шествию в Хабаровске после ареста Фургала
МЧС предупредило москвичей о надвигающийся грозе со шквалистым ветром
Захват заложников в церкви в ЮАР: пять человек погибли
Жители Хабаровска рассказали, почему вышли на шествие за Фургала
Эксперт: проверка поставила точку в истории "перевала Дятлова"
Что убило группу Дятлова: Показана 3D-реконструкция происходившего на перевале
Курьез: Сардана Авксентьева почти два года руководит Якутском, а его Градостроительный совет по-прежнему возглавляет Айсен Николаев
В России семьи умерших пациентов могут получить доступ к врачебной тайне
Перевал Дятлова предложили признать опасным для туристов местом
От каких травм погибли участники группы Дятлова, рассказал эксперт
Esquire поместил на обложку спецвыпуска обнаженного Виктора Цоя
Причина гибели группы Дятлова: Раскрыты детали последнего дня погибших туристов
Итоги экспертизы по тайне перевала Дятлова: Проверены версии об "огненных шарах" и ракетных испытаниях
«Берег смерти»: в Египте 11 человек погибли при попытке спасти тонувшего мальчика
Роскосмос дал свой ответ Илону Маску о Сергее Королеве
Для меня эта тайна раскрыта: Эксперт рассказал о проверке по гибели туристов на перевале Дятлова
В шествии «Свободу Фургалу» в Хабаровске приняли участие до 20 тысяч человек
Трамп рассказал об «очень хороших отношениях» с Путиным
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев заражения коронавирусом
Новый фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса, назвали эксперты