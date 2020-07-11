"Предчувствий не было": Пресс-секретарь рассказала, как вел себя Сергей Фургал накануне ареста
Улицы Хабаровска сегодня наполнили местные жители, но связано это вовсе не с праздником или отменой изоляции: люди массово вышли на в поддержку арестованного и этапированного в столицу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Суд накануне арестовал главу региона на два месяца до 9 июля, но, по факту, чиновник будет под стражей до вынесения приговора, на протяжении всего следствия.
Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала, как чувствовал себя губернатор накануне задержания, о чем он говорил и предвидел ли дальнейший исход событий.
- Думаю, он не был готов. У него в тот день было очень хорошее рабочее настроение. Он не говорил ничего, не делал никаких заявления по поводу того, что готовится что-то нехорошее – даже предчувствий не было, - поделилась официальный представитель главы региона.
Как ранее писал сайт kp.ru, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала правоохранители задержали прямо у здания администрации края. Почти сразу его доставили в российскую столицу в Главное управление Следственного комитета. Фургалу предъявили обвинения в покушении на убийство, организации преступления, а также в убийстве двух и более лиц – по этим статьям чиновнику может грозить срок вплоть до пожизненного.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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