"Предчувствий не было": Пресс-секретарь рассказала, как вел себя Сергей Фургал накануне ареста

11 Июль 2020 2020-07-11T16:12:31+03:00

В эфире радио «КП» Надежда Томченко отметила, что в день задержания у губернатора было хорошее настроение

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Улицы Хабаровска сегодня наполнили местные жители, но связано это вовсе не с праздником или отменой изоляции: люди массово вышли на в поддержку арестованного и этапированного в столицу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Суд накануне арестовал главу региона на два месяца до 9 июля, но, по факту, чиновник будет под стражей до вынесения приговора, на протяжении всего следствия.

Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала, как чувствовал себя губернатор накануне задержания, о чем он говорил и предвидел ли дальнейший исход событий.

- Думаю, он не был готов. У него в тот день было очень хорошее рабочее настроение. Он не говорил ничего, не делал никаких заявления по поводу того, что готовится что-то нехорошее – даже предчувствий не было, - поделилась официальный представитель главы региона.

Как ранее писал сайт kp.ru, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала правоохранители задержали прямо у здания администрации края. Почти сразу его доставили в российскую столицу в Главное управление Следственного комитета. Фургалу предъявили обвинения в покушении на убийство, организации преступления, а также в убийстве двух и более лиц – по этим статьям чиновнику может грозить срок вплоть до пожизненного.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789904" frameborder="0"></iframe> "Город весь гудит. Хабаровск по-настоящему огрызнулся": Владимир Ворсобин передает с улиц Хабаровска.Владимир ВОРСОБИН

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ИСТОЧНИК KP.RU