2020-07-11T16:57:13+03:00
В мире

Американцы бьют рекорды по покупке домов на колесах

Такой ажиотаж вызван ситуацией с коронавирусом в США
Анастасия РЫШКОВА
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Данный вид отдыха позволяет американцам соблюдать все меры безопасностиДанный вид отдыха позволяет американцам соблюдать все меры безопасностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США повысился спрос на покупку домов на колесах. Это вызвано эпидемиологической ситуацией в стране. Такая покупка позволяет всей семье отправиться в путешествие, при этом соблюдая все правила и нормы безопасности. На пару месяцев вперед оказались забронированы все кемпинги и места отдыха. Нужно отметить, что и ранее такой отдых был востребован среди американцев.

Но в данной ситуации, по оценке экспертов, риск заражения на подобном отдыхе довольно низкий.

Активный рост заявок на аренду и продажу автофургонов наблюдается в США вот уже шестую неделю. Нужно отметить, что многие фургоны оснащены солнечными батареями, Wi-Fi, не говоря уже о стильном дизайне авто. Продажи возросли на 650%, что является абсолютным рекордом на рынке.

"Это больше, чем фургон. Это образ жизни. Это просто не типичные фургоны с устаревшей обивкой 80-х годов. Это роскошные фургоны, которые позволят вам свободно путешествовать, чтобы у вас остались воспоминания на всю жизнь", - заявил представитель одной из фирм, продающих технику.

Небольшой автофургон в среднем обходится американцам в 650 долларов за неделю аренды. Более элитный дом на колесах, в котором присутствует кожаная обивка, кухня, две кровати и санузел, примерно будет стоить две тысячи долларов, сообщает Guardian.

Надо отметить, что в России также набирают популярность передвижные дома. Наши граждане прочувствовали вкус путешествий в таких машинах. Многие отмечают, что выехать на природу в доме на колесах стало семейной традицией. В подмосковной Коломне производство автодомов с недавних пор поставлено на поток. Это первый в России завод, где самостоятельно проектируют и собирают автомобили для путешествий. А первый оборудованный кемпинг недавно появился в московских Сокольниках. Всего вблизи подобных стоянок уже с десяток: в Коломне, Сергиевом Посаде, в Можайском городском округе и других местах близ столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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