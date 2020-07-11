"До последнего боролись за жизнь": Прокурорская проверка показала, что могло бы спасти группу Дятлова

11 Июль 2020 2020-07-11T16:50:36+03:00

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Завершена прокурорская проверка причин одного из самых трагических и таинственных событий прошлого века - гибели туристов группы Дятлова. Прокурорская проверка, которая была начата по просьбе журналиста «Комсомольской правды» Натальи Варсеговой, представляющей интересы близких одного их погибших туристов, длилось с сентября 2018 года, и сегодня в пресс-центре "Комсомолки" был оглашены его итоги.

Во время пресс-конференции в редакции «Комсомольской правды» компетентный эксперт-юрист Андрей Курьяков, профессионально занимающийся расследованием трагедии, рассказал, что группа туристов сделала все возможное для выживания, однако погода и обстоятельства оказались не на их стороне. Причиной гибели туристов стала сошедшая снежная лавина, а также тяжелые погодные условия - мороз, ветер, безлунная ночь.

- Они до последнего боролись за жизнь, до последнего делали все, чтобы спаслась вся группа. Но в этих обстоятельствах шансов у них не было, - объяснил эксперт, который в настоящее время пишет кандидатскую диссертацию о юридических научных приемах, которые помогли ему в работе над расследованием.

Андрей Курьяков рассказал также, что члены группы погибли ночью 2 февраля. Большинство их них погибло от переохлаждения, Золотарев и Дубинина скончались от травм грудной клетки.

- Выходит, группа банально оказалась не в то время и не в том месте? – напоследок спросили журналисты kp.ru эксперта. - Остановись они на сто метров дальше, скорее всего, остались бы живы?

- Возможно, да. Но и при такой жуткой погоде они сделали все, что могли для выживания. Просто мороз, метель и темнота оказались сильнее.

Напомним, что трагедия случилась в 1959: студенты Уральского политехнического института должны были совершить сложный поход по северу Свердловской области, но в ходе путешествия туристы погибли при загадочных обстоятельствах. За прошедшие годы специалисты выдвигали десятки версий о произошедшем. Детали случившегося, ход расследования и способы, которыми эксперты пытали выяснить причины гибели группы можно прочить на страницах специального проекта «Комсомольской правды» - «Перевал Дятлова: что случилось на самом деле».

Раскрыта причина гибели группы Дятлова 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU