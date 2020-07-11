В небе над Германией столкнулись два легких самолета

11 Июль 2020 2020-07-11T16:55:26+03:00

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В субботу, 11 июля, в небе над городом Дюльмен в Германии столкнулись два легких самолета. По данным новостного портала Focus Online в результате инцидента скончались оба пилота воздушных судов.

Информация о столкновении самолетов поступила в местное отделение полиции на федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия в 14:45 по московскому времени. Оперативно прибывшие к месту падения специалисты нашли тела двух пилотов, но информации о других жертвах катастрофы пока что нет. Подробности инцидента издание также не приводит.

Напомним, что в начале июля в небе над Ростовом в России едва не произошла похожая трагедия: два пассажирских самолета чудом не врезались друг в друга, пройдя на расстоянии в нескольких десятков метров. Один самолет вылетел из аэропорта с начал набирать высоту, но в какой-то момент пересекся с курсом другого лайнера. К счастью, столкновения удалось избежать и никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU