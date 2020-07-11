Алена Косторная победила Александру Трусову на премии ISU, став лучшим новичком сезона

11 Июль 2020 2020-07-11T17:21:20+03:00

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11 июля в прямом эфире была вручения первая в истории премия ISU Skating Awards среди лучших фигуристов по итогам сезона. В номинации "Лучший новичок сезона" победила Алена Косторная. В этой номинации Алена обошла кореянку Ю Ен и свою напарницу по сборной России и в прошлом сезоне еще и напарницу по "Хрустальному" - Александру Трусову.

Комментируя текущий расклад, Косторная отметила: - Попадание в эту тройку даст мне дополнительной мотивацию. До начала сезона не могла представить, что достигну такого.

Для Алены Косторной прошлый сезон стал первым на взрослом уровне. Фигуристка выиграла два этапа серии Гран-При. В декабре 2019 года она стала первой в финале серии. Спустя пару недель была второй на чемпионате России 2020 в Красноярске. А вот уже на последнем турнире сезона, чемпионате Европы 2020 в Граце, Алена Косторная одержала победу.

Чемпионат мира 2020 был официально отменен из-за пандемии коронавируса. Он должен был пройти в канадском Монреале.

Все три фигуристки вышли на прямую видеосвязь с ведущими церемонии. Эфир продолжается в эти минуты из Детройта. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию этого награждения.

ИСТОЧНИК KP.RU