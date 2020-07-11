2020-07-11T17:49:04+03:00
Спорт

Этери Тутберидзе стала лучшим тренером мира по итогам прошлого сезона на премии ISU

В тройке были Рафаэль Арутюнян (США) и Брайан Орсер (Канада)
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Этери Тутберидзе.Этери Тутберидзе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 11 июля, проходит вручение первой в истории премии лучшим по итогам сезона в фигурном катании - ISU Skating Awards. Его фанаты этого вида спорта уже назвали в шутку "Оскаром" для фигуристов. Второй номинацией, за которую дали награды, стал "Лучший тренер сезона". В тройку попали звездные наставники - Этери Тутберидзе (Россия), Рафаэль Арутюнян (США), Брайан Орсер (Канада). И Этери одержала победу.

Этери Тутберидзе записала видеопослание перед церемонией награждения, в котором сказала:

- В первую очередь хочу сказать, что для меня это большая честь окаться в числе номинантов. Я очень счастлива, что мои ученики достигли высоких результатов — иногда ожидаемых, иногда они были сюрпризом. Всем удачи!

Ранее на этой церемонии победу в номинации "Лучший новичок сезона", первой номинации этого вечера, одержала россиянка Алена Косторная. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию этого награждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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