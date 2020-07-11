2020-07-11T18:11:32+03:00
Спорт

Анна Щербакова уступила на премии ISU в номиации "Лучший костюм" американцам

В тройке финалистов были помимо россиянке Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) и Юдзуру Ханю (Япония)
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Анна Щербакова.Анна Щербакова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Номинация «Лучший костюм» ISU Skating Awards 2020 стала четвертой, которую вручили на первой в истории премии Международного союза конькобежцев. Для фигуристов это стало первым в истории "Оскаром" в этом виде спорта. В тройке финалистов премии были: Анна Щербакова (Россия), пара Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) и Юдзуру Ханю (Япония).

Анна Щербакова запомнилась многим своим ярким прокатом в платье-трансформере. Начинается прокат в синем платье, а завершается - в красном. По ходу выступления Щербакова за 2 секунды меняет свой наряд по особой секретной схеме.

Однако же судьи отдали предпочтение паре из США - победили Мэдисон Чок – Эван Бейтс из США.

Ранее на этой церемонии победу в номинации "Лучший новичок сезона", первой номинации этого вечера, одержала россиянка Алена Косторная. А лучшим тренером сезона в мире стала Этери Тутберидзе. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию этого награждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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