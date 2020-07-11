Власти Хабаровского края заявили о своей непричастности к митингу в поддержку Сергея Фургала

11 Июль 2020 2020-07-11T18:03:45+03:00

Власти Хабаровска заявили о своей непричастности к митингу в поддержку Сергея Фургала Фото: Владимир ВОРСОБИН

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После отправки в столицу и ареста хабаровского губернатора Сергея Фургала, жители краевого центра вышли на улицы для поддержки главы региона. Митинг, который начался в 11:30 по местному времени у площади Ленина быстро собрал тысячи людей.

В эфире Радио «Комсомольская правда» председатель комитета по информационной политике Хабаровского края Анна Губина заявила о непричастности властей к митингу.

- Официально заявляют, что правительство региона, пресс-служба губернатора и властей к организации митинга никакого отношения не имеет. Про иных организаторов следует спросить у компетентных органов, которые занимаются этими вопросами. По моим наблюдениям, этот митинг родился стихийно, - объяснила Анна Губина.

Глава комитета отметила, что накануне в Хабаровском крае дали информацию о сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу, и напомнили жителям о необходимости соблюдать все меры безопасности.

- Роспотребнадзор еще вчера предупреждал, что будет проходить дезинфекция улиц и площадей, поэтому имейте в виду. И берегите себя. На площади мы подготовили звуковое объявление, что имейте в виду, граждане, проходит дезинфекция, соблюдайте дистанцию, берегите здоровье, - заключила Анна Губина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789902" frameborder="0"></iframe> Владимир Ворсобин о митинге в Хабаровске: Люди прорвались на огороженную площадь.Владимир ВОРСОБИН

Напомним, что с места проведения шествия и акции протеста информацию передавал собкор «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин. Протест проходил без агрессии и нарушений: полицейские спокойно помогали перекрыть движение на дорогах, чтобы гарантировать безопасность, а стоящие в пробках автомобилисты сигналили, поддерживая лозунги толпы.

Ранее пресс-секретарь Сергея Фургала Надежда Томченко также опровергла свою причастность к организации митинга и рассказала, что правоохранители и митингующие вели себя достойно в ходе демонстрации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789905" frameborder="0"></iframe> Это тысячи, возможно, десятки тысяч людей: Владимир Ворсобин показал, как проходит митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала.Владимир ВОРСОБИН

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Митинг в поддержку арестованного и этапированного в столицу губернатора превратился в протест против неуважения центром самой дальней окраины страны. С места событий передает наш собкор Владимир Ворсобин [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU