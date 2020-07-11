Евгения Медведева уступила на премии ISU французам Пападакис-Сизерон в номинации "Лучшая программа"

11 Июль 2020 2020-07-11T18:25:33+03:00

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Финальной, четвертой номинацией с участием представителей России на первой в истории премии среди фигуристов по итогам сезона ISU Skating Awards стала "Лучшая программа сезона". В тройке номинантов тут были Евгения Медведева (Россия), Кевин Аймо (Франция), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция). Медведева, у которой не задался прошлый сезон, попала сюда за свои прокаты "Мемуаров гейши".

Лучшим результатом прошлого сезона для Медведевой стало второе место на этапе Гран-При в Москве. На чемпионате России Женя, к сожалению, не смогла выйти на произвольный прокат и завершила выступления в сезоне. Она не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и мира. Но жюри премии она запомнилась своей программой.

Итоговое же решение судей - победили Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции.

Ранее на этой церемонии победу в номинации "Лучший новичок сезона", первой номинации этого вечера, одержала россиянка Алена Косторная. А лучшим тренером сезона в мире стала Этери Тутберидзе. А вот Анне Щербаковой не свезло взять премию за лучший костюм. Она уступила американцам. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию этого награждения.

ИСТОЧНИК KP.RU