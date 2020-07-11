Эрдоган заявил, что мнение других стран не вернет прежнего статуса Айя-Софии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что мнение лидеров других стран не изменит решения о смене статуса Айя-Софии с музея на мечеть.
"Турция приняла решение о смене статуса Айя-Софии с музея на мечеть, основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение", - приводит слова президента Турции Anadolu.
Напомним, в пятницу, 10 июля глава Турции подписал соответствующий указ, позволяющий мусульманам совершать молитву в соборе Святой Софии. При этом было отмечено, что христианские фрески не будут тронуты.
Решение было принято турецкими властями несмотря на многочисленные протесты со стороны ЮНЕСКО, религиозных организаций и международного сообщества, в том числе госсекретаря США Майка Помпео и Русской православной церкви.
Напомним, Собор Святой Софии был освящен 27 декабря 537 года. Тысячу лет он являлся одним из самым больших храмов в мире, построенных в дань Иисусу Христу, но после захвата Константинополя новые владыки города превратили его в главную мечеть Османской империи. Начиная с 1935 года собор Святой Софии носил статус музея. ЮНЕСКО признал его памятником мирового наследия в 1985 году.
Собор Святой Софии: перекрёсток миров.Собор Святой Софии в Стамбуле - уникальное место. В нём соседствуют изображения Иисуса Христа и изречения из Корана. Последние 85 лет Айя-София - это музей, место мира и согласия, куда приятно заглянуть представителям всех религий. Но сейчас музей хотят превратить в мечеть…
ИСТОЧНИК KP.RU