На Украине оценили сроки мирного возвращения Донбасса

11 Июль 2020 2020-07-11T18:19:30+03:00

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Безопасное и мирное возвращение Донбасса для Украины займет, по меньшей мере, 25 лет. Такое мнение выразил замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе и вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников 11 июля.

По словам политика, государству следует готовиться к тому, что безопасная реинтеграция – это долгий процесс. Донбасс еще долго будет оставаться территорией войны, даже если в ближайшие дни проведут соответствующие выборы и территорию освободят от «оккупационных войск и незаконных вооруженных формирований», считает заместитель главы делегации Украины. Свое мнение он выразил в интервью изданию «Главком».

Алексей Резников добавил, что в Донбассе остается много людей, настроенных против Украины.

- Там еще очень много тех, кто хочет жить в Советском Союзе. Поэтому возвращение территории займет минимум 25 лет, чтобы сменилось поколение, и тогда раздор будет преодолен. Я спрашивал у немцев о различиях между западными и восточными немцами, которые жили по разные стороны Берлинской стены. Эти различия наблюдаются до сих пор, хотя сменилось уже два поколения, - рассказал вице-премьер.

Напомним, что недавно на Украине Россиию заподозрили в желании выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Слова российского полпреда в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова о том, что в стране сейчас «сформировано еще два государства» вызвали возмущение украинских политиков.

ИСТОЧНИК KP.RU