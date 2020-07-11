2020-07-11T18:35:29+03:00
В мире

Пресс-секретарь Зеленского опровергла свою беременность от президента

Новости о своем интересном положении Юлия Мендель назвала фейками
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Пресс-секретарь Зеленского опровергла свою беременность от президента. Фото: кадр из видео на странице Юлии Мендель в Instagram iuliia_mendelПресс-секретарь Зеленского опровергла свою беременность от президента. Фото: кадр из видео на странице Юлии Мендель в Instagram iuliia_mendel
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала слухи о своей беременности от главы государства. Соответствующие новости официальный представитель президента опровергла и назвала фейками, запись Юлия Мендель опубликовала на своей странице в Instagram 11 июля.

- Каждый фейк имеет свое имя. В средствах массовой информации была опубликована статья с именами топ-фейкотворцев этого года. Читайте и помните, что вы являетесь тем, что употребляете. Особенно, когда речь идет о потреблении информации, - заявила пресс-секретарь Зеленского и призвала жителей государства уважать другу друга и себя самих.

В упомянутой Мендель статье на канале «24» речь идет о том, что слухи о ее беременности от украинского президента являются недостоверной информацией и фейками.

iuliia_mendeliuliia_mendel
Пресс-секретарь Зеленского опровергла свою беременность от президента
446 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач сообщил о состоянии участников испытаний вакцины от коронавируса
Семья Сергея Королева пригласила Илона Маска в Москву
Во Франции скончался избитый недовольными пассажирами водитель автобуса
На китайском заводе прогремел мощный взрыв
Популярная мотоблогер Ксения Никитина разбилась на мотоцикле
Пресс-секретарь Зеленского опровергла свою беременность от президента
Эрдоган заявил, что мнение других стран не вернет прежнего статуса Айя-Софии
Евгения Медведева уступила на премии ISU французам Пападакис-Сизерон в номинации "Лучшая программа"
На Украине оценили сроки мирного возвращения Донбасса
Анна Щербакова уступила на премии ISU в номиации "Лучший костюм" американцам
Власти Хабаровского края заявили о своей непричастности к митингу в поддержку Сергея Фургала
Защитники животных окрасили фонтан на Трафальгарской площади в кроваво-красный
Этери Тутберидзе стала лучшим тренером мира по итогам прошлого сезона на премии ISU
Кудрин заявил о застое в экономике России
Алена Косторная победила Александру Трусову на премии ISU, став лучшим новичком сезона
США разочаровались из-за решения вернуть собору Святой Софии статус мечети
Американцы бьют рекорды по покупке домов на колесах
В небе над Германией столкнулись два легких самолета
"До последнего боролись за жизнь": Прокурорская проверка показала, что могло бы спасти группу Дятлова
"Предчувствий не было": Пресс-секретарь рассказала, как вел себя Сергей Фургал накануне ареста
Умер Джек Чарльтон, звезда английского футбола
"Все вели себя очень достойно": Пресс-секретерь Сергея Фургала рассказала, зачем вышла к участникам шествия в Хабаровске
Видео перехвата самолёта-разведчика США над Японским морем опубликовало Минобороны