2020-07-11T19:04:24+03:00
В мире

На китайском заводе прогремел мощный взрыв

Предприятие находится в провинции Ляонин
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На китайском заводе прогремел мощный взрывНа китайском заводе прогремел мощный взрывФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На китайском заводе в провинции Ляонин на северо-западе страны в субботу вечером произошел взрыв.

Сильная взрывная волна выбила стекла окон в близлежащих домах. Очевидцами было снято видео, на котором отчетливо виден столп яркого зеленого света. По версии местных СМИ в районе происшествия могут быть пострадавшие. На месте взрыва уже работают пожарные и бригада спасателей, сообщает газета "Бэйцзин жибао".

Напомним, что подобные происшествия случались в Китае и ранее. Так, в городе Тяньцзине в 2015 году на складе компании Ruihai Logistics прогремели несколько мощных взрывов. Они вызвали сильный пожар. Огонь охватил 20 тысяч квадратных метров. Пострадало 720 человек. Более 100 сотрудников компании стали жертвами происшествия.

Взрыв на заводе в провинции Ляонин на северо-западе Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач сообщил о состоянии участников испытаний вакцины от коронавируса
Семья Сергея Королева пригласила Илона Маска в Москву
Во Франции скончался избитый недовольными пассажирами водитель автобуса
На китайском заводе прогремел мощный взрыв
Популярная мотоблогер Ксения Никитина разбилась на мотоцикле
Пресс-секретарь Зеленского опровергла свою беременность от президента
Эрдоган заявил, что мнение других стран не вернет прежнего статуса Айя-Софии
Евгения Медведева уступила на премии ISU французам Пападакис-Сизерон в номинации "Лучшая программа"
На Украине оценили сроки мирного возвращения Донбасса
Анна Щербакова уступила на премии ISU в номиации "Лучший костюм" американцам
Власти Хабаровского края заявили о своей непричастности к митингу в поддержку Сергея Фургала
Защитники животных окрасили фонтан на Трафальгарской площади в кроваво-красный
Этери Тутберидзе стала лучшим тренером мира по итогам прошлого сезона на премии ISU
Кудрин заявил о застое в экономике России
Алена Косторная победила Александру Трусову на премии ISU, став лучшим новичком сезона
США разочаровались из-за решения вернуть собору Святой Софии статус мечети
Американцы бьют рекорды по покупке домов на колесах
В небе над Германией столкнулись два легких самолета
"До последнего боролись за жизнь": Прокурорская проверка показала, что могло бы спасти группу Дятлова
"Предчувствий не было": Пресс-секретарь рассказала, как вел себя Сергей Фургал накануне ареста
Умер Джек Чарльтон, звезда английского футбола
"Все вели себя очень достойно": Пресс-секретерь Сергея Фургала рассказала, зачем вышла к участникам шествия в Хабаровске
Видео перехвата самолёта-разведчика США над Японским морем опубликовало Минобороны