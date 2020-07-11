2020-07-11T19:16:16+03:00
Общество

Популярная мотоблогер Ксения Никитина разбилась на мотоцикле

Байк девушки на скорости врезался в трактор
Ксения АНУФРИЕВА
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Популярная мотоблогер Ксения Никитина разбилась на мотоцикле. Фото: страница в соцсети "Вконтакте" Ксении Никитиной vk.com/roademotionalПопулярная мотоблогер Ксения Никитина разбилась на мотоцикле. Фото: страница в соцсети "Вконтакте" Ксении Никитиной vk.com/roademotional
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Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в дорожно-транспортном происшествии в Московской области. По информации, опубликованной в группе «Мото Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте».

Девушка собиралась приехать в Ярославль на встречу с подписчиками своего блога несколько дней назад, однако перенесли встречу на эту субботу, 11 июля. Именно по пути в Ярославль на трассе М-8 и произошла трагедия: мотоцикл Ксении Никитиной на скорости врезался в трактор, блогер погибла на месте. Страшная авария случилась примерно в 11 часов утра на 87-километре магистрали.

Погибшей было 33 года. Фото: страница в соцсети "Вконтакте" Ксении Никитиной vk.com/roademotional

Погибшей было 33 года. Фото: страница в соцсети "Вконтакте" Ксении Никитиной vk.com/roademotional

Погибшей было 33 года, фанаты полюбили ее по популярному блоку и YouTube-каналу, которые были посвящены мотоциклам.

- Из этого и состоит наша жизнь - из таких острых моментов. А когда вы чувствовали себя последний раз настоящим? Так вот, чтоб до мурашек? До встречи в следующую среду, - сказала Ксения Никитина в своем последнем видео.

Напомним, что в конце июня разбилась на мотоцикле на Бали известный блогер Настя Тропицель. Девушка ехала по проспекту Сансет Роуд на красной байке, но в какой-то момент не справилась с управлением массивным транспортным средством и перевернулась.

Ксения Никитина перенесла свою поездку в Ярославль на 11 июля.Именно в этот злополучный день по пути в город девушка трагически погибла в ДТП

ИСТОЧНИК KP.RU

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