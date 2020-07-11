2020-07-11T19:41:56+03:00
В мире

Во Франции скончался избитый недовольными пассажирами водитель автобуса

Родственники решили отключить 59-летнего мужчину от аппарата жизнеобеспечения
Ксения АНУФРИЕВА
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Во Франции в субботу, 11 июля, умер водитель автобуса, который накануне был избит недовольными пассажирами. Водитель вызвал негодование толпы просьбой надеть защитные маски для безопасности во время пандемии, пишет CNN.

По информации издания, 59-летний мужчина некоторое время после избиения находился на аппарате жизнеобеспечения. Сегодня у пожилого водителя наступила смерть мозга, и близкие приняли решение отключить его медицинского оборудования.

Правоохранители уже задержали четырех подозреваемых в избиении пассажиров. Неделю назад они сели на междугородний автобус во Франции: водитель проверил их билеты и попросил надеть маски, которые обязательно носить на территории страны из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. На простую просьбу мужчины пассажиры решили ответить кулаками.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин также выразил соболезнования друзьям, семье и коллегам Филиппа Монгуйо.

- Этот отвратительный и трусливый поступок не должен остаться безнаказанным. Завтра я поеду в Байонну, чтобы пообщаться с чиновниками в городе и встретиться с водителями общественного транспорта и профсоюзами, - заявил глава французского ведомства.

Компания, в которой работал Монгуйо, "Keoilis", после инцидента повысила безопасность своих сотрудников, развернув охрану на некоторых своих автобусных маршрутах в этом районе.

Отметим, что ношение масок и перчаток в общественном транспорте обязательно во время пандемии во многие странах мира. Так, в России разработали рекомендации по безопасным перевозкам пассажиров на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса. Водителем автобусов порекомендовали работать в средствах индивидуальной защиты, а также посоветовали им почаще менять маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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