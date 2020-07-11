2020-07-11T19:40:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач сообщил о состоянии участников испытаний вакцины от коронавируса

В испытании участвуют 38 добровольцев
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Врач сообщил о состоянии участников испытаний вакцины от коронавирусаВрач сообщил о состоянии участников испытаний вакцины от коронавирусаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Отечественная вакцина от коронавирусной инфекции переносится участвующими в испытаниях добровольцами хорошо, а состояние их здоровья не вызывает никаких опасений. Об этом в субботу, 11 июля, рассказал в ходе беседы с журналистами глава Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергей Семитко.

В клинических испытаниях прививки от заболевания, которую разработал исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, участвуют 38 добровольцев.

- Вакцина переносится хорошо, состояние не вызывает клинических никаких опасений. В конце этого месяца будут готовы достоверные результаты проведения первой фазы испытаний, - рассказал Сергей Семитко.

Испытания вакцины от коронавируса от российских разработчиков проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко российского министерства обороны, параллельно такие же испытания на добровольцах идут в гражданском Сеченовском медуниверситете.

Добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, готовятся к следующему этапу тестов

00:00
00:00

ПО ТЕМЕ

50 храбрых: Как военные добровольцы первыми испытают на себе вакцину от коронавируса

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец выяснил подробности создания и испытания российской вакцины (подробности)

«В добровольцы пошел, не задумываясь»: военнослужащий из Севастополя испытывает в госпитале вакцину от коронавируса

По словам мужчины, после инъекции он чувствует себя хорошо (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Билл Гейтс предупредил об опасности неразумного распределения вакцины от коронавируса
Настоящий «Капитан Америка» погиб
Трамп назвал преимущество Канье Уэста перед Байденом
Врач сообщил о состоянии участников испытаний вакцины от коронавируса
Семья Сергея Королева пригласила Илона Маска в Москву
Во Франции скончался избитый недовольными пассажирами водитель автобуса
На китайском заводе прогремел мощный взрыв
Популярная мотоблогер Ксения Никитина разбилась на мотоцикле
Пресс-секретарь Зеленского опровергла свою беременность от президента
Эрдоган заявил, что мнение других стран не вернет прежнего статуса Айя-Софии
Евгения Медведева уступила на премии ISU французам Пападакис-Сизерон в номинации "Лучшая программа"
На Украине оценили сроки мирного возвращения Донбасса
Анна Щербакова уступила на премии ISU в номинации "Лучший костюм" американцам
Власти Хабаровского края заявили о своей непричастности к митингу в поддержку Сергея Фургала
Защитники животных окрасили фонтан на Трафальгарской площади в кроваво-красный
Этери Тутберидзе стала лучшим тренером мира по итогам прошлого сезона на премии ISU
Кудрин заявил о застое в экономике России
Алена Косторная победила Александру Трусову на премии ISU, став лучшим новичком сезона
США разочаровались из-за решения вернуть собору Святой Софии статус мечети
Американцы бьют рекорды по покупке домов на колесах
В небе над Германией столкнулись два легких самолета
"До последнего боролись за жизнь": Прокурорская проверка показала, что могло бы спасти группу Дятлова
"Предчувствий не было": Пресс-секретарь рассказала, как вел себя Сергей Фургал накануне ареста
Умер Джек Чарльтон, звезда английского футбола
"Все вели себя очень достойно": Пресс-секретерь Сергея Фургала рассказала, зачем вышла к участникам шествия в Хабаровске
Видео перехвата самолёта-разведчика США над Японским морем опубликовало Минобороны