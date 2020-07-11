Билл Гейтс предупредил об опасности неразумного распределения вакцины от коронавируса

11 Июль 2020 2020-07-11T21:05:25+03:00

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Американский предприниматель Билл Гейтс заявил, что после разработки эффективной и безопасной вакцины от коронавируса прививки сперва следует направить в странны, которые в них больше всего нуждаются, а не тем, кто больше заплатит. Основатель Microsoft предупредил об опасности неразумного распределения вакцины во время виртуальной конференции по вопросам COVID-19 International AIDS Society.

- Если мы отдадим препараты и вакцины от коронавируса тем, кто больше заплатит, а не тем, кто больше всего в них нуждается, то мы станем свидетелями более продолжительной, несправедливой и смертельной эпидемии, - объяснил Билл Гейтс, чьи слова цитирует издание The Hill.

Предприниматель добавил, что такая инициатива должна быть сформирована под влиянием мировых лидеров, которые принимают решения, основываясь на принципах справедливости, а не действуют под влиянием рыночных отношений.

Как ранее писал сайт kp.ru, в одном из своих последних выступлений Билл Гейтс и вовсе усомнился в эффективности вакцины против распространения болезни. Американец отметил, что при разработке прививок ученые рассчитывают остановить передачу коронавируса от человека к человеку, однако этого может не произойти даже после создания наиболее эффективной вакцины.

ИСТОЧНИК KP.RU