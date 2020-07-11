2020-07-11T21:30:35+03:00
Спорт

Сложно описать словами, надо видеть: футболист "Спартака" забил гол пяткой в свои ворота

Павел Маслов "отличился" в игре против "Сочи" в гостях [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" пропустил гол от "Сочи"."Спартак" пропустил гол от "Сочи".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Сочи в субботу, 11 июля, проходит матч 28 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге между "Сочи" и московским "Спартаком". Стартовые 45 минут поединка завершились в пользу хозяев поля. Уже на 23-й минуте, ровно в середине первого тайма, защита москвичей допустила ошибку.

С правого фланга вратарь Максименко прервал острый пас. Но мяч слишком сильно заметался в штрафной. И защитник Павел Маслов попытался вынести мяч пяткой. Однако неудачно подстроился и, поптавшись пробить через себя, он смог закинуть его в сетку! Гол получился красивым, однако не в те ворота. Стоявший рядом с Масловым Александр Кокорин аж улыбнулся от увиденного.

Первый тайм поединка завершился в пользу "Сочи" 1:0. Встреча будет возобновлена после перерыва. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию встречи Сочи - Спартак.

Сочи - Спартак. 1:0. Павел Маслов (автогол), Тинькофф РПЛ, 28 тур 11.07.2020.Сочи - Спартак. 1:0. Павел Маслов (автогол), Тинькофф РПЛ, 28 тур 11.07.2020

ИСТОЧНИК KP.RU

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