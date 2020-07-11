2020-07-11T22:23:35+03:00
В мире

Трампа обвинили в коррупции из-за смягчения приговора бывшему советнику

Роджер Стоун должен был провести в тюрьме три года и четыре месяца, но президент освободил его от наказания
Ксения АНУФРИЕВА
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Трампа обвинили в коррупции из-за смягчения приговора бывшему советникуТрампа обвинили в коррупции из-за смягчения приговора бывшему советникуФото: REUTERS
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Бывший кандидат на пост американского президента Митт Ромни обвинил действующего главу государства Дональда Трампа в коррупции в связи с тем, что Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Роджеру Стоуну, обвиненному в компрометировании демократов. Такое мнение Митт Ромни высказал на своей странице в Twitter.

- Беспрецедентная коррупция: президент США смягчает приговор лицу, которое было осуждено присяжными за лживую защиту самого президента, - заявил бывший кандидат на пост американского лидера.

Напомним, что Роджера Стоуна арестовали зимой прошлого года. Советнику Трампа предъявили обвинения по семи уголовным статьям. В частности, обвинение заявило, что Стоун компрометировал демократов, что и позволило Трампу выиграть президентскую гонку. Чуть позже советника президента приговорили к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за ложные показания конгрессу по делу о приписываемом России вымышленном «вмешательстве» в американские выборы 2016 года, однако Трамп поднимал указ, смягчающий данное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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