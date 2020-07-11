2020-07-11T23:35:09+03:00
Звезды

Соловьев высмеял намерения адвоката Ефремова засудить его

Адвокат Пашаев рассказал kp.ru, что требует возбудить дело за разглашение результатов экспертизы, доказывающей, что именно артист был за рулем
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Владимир СоловьевВладимир СоловьевФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Изменить размер текста:

Телеведущий Владимир Соловьев оценил планы адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева о намерении подать на него в суд за разглашение результатов экспертизы. Об этом журналист высказался в эфире своего канала на YouTube.

- Ну понятно. Только непонятно, что именно нельзя делать. То есть, это что - ложь? Это ненастоящий документ? - возмутился Соловьев.

Также он задался вопросом, в чем же именно заключается проблема и что же на самом деле он нарушил, если нарушил.

- Уголовная ответственность ко мне потому что - что? Потому что я нарушил что? - высказался ведущий.

Ранее сайт kp.ru получил эксклюзивный комментарий от защитника актера Ефремова, в котором Пашаев раскрыл планы привлечь к уголовной ответственности Владимира Соловьева. Он требует следователей возбудить дело против телеведущего за разглашение результатов экспертизы, доказывающей, что именно артист был за рулем в момент серьезного ДТП в Москве, в результате которого погиб мужчина.

- Да, я попросил следователя возбудить дело и выделить его в отдельное производство, - рассказал адвокат kp.ru.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Наконец поставлена точка на i": Соловьёв раскрыл экспертизу по ДТП с Ефремовым

Телеведущий показал адвокату семьи погибшего заключение экспертов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24