2020-07-12T00:08:37+03:00
Спорт

Россиянин Шварцман выиграл гонку этапа "Формулы-2"

Соревнования состоялись в Австрии
Юлия КЕКОВА
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Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии "Формула-2". Соревнования состоялись в Австрии.

Сообщается, что второе и третье место поделили между собой японский спорстмент Юки Цунода из Carlin и представитель Китая Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi).

Четвертое место в гонке тоже досталось россиянину. Его занял партнер Шварцмана по команде Мик Шумахер, пишет ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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